Раскрыто состояние два месяца дрейфовавшего в Охотском море мужчины

Михаил П., два месяца дрейфовавший на лодке катамаранного типа в Охотском море, выжил. Состояние мужчины удовлетворительное, он уже связался с супругой, матерью, сообщает SHOT .

После лечения в больнице и всего пережитого мужчина собирается поехать в Бурятию в родной дом. По его словам, выжить ему удалось только благодаря божьей помощи.

Доктора считают, что мужчина находится в удовлетворительном состоянии. Заместитель председателя правительства Магаданской области Татьяна Савченко пообещала оказать помощь близким мужчины. Она поможет им прилететь в Магадан.

Путешествие Михаила П., брата Сергея и его сына Ильи началось 4 августа в Улан-Удэ. Они плыли от Москальво до мыса Перовского через Сахалинский пролив. Почти сразу у семьи сломался мотор и семью унесло в открытое море.

Мужчины начали опустошать запасы еды. Первым 18 сентября от голода и обезвоживания умер подросток Илья. Еще через 10 дней скончался его отец. В результате Михаил П. 67 дней дрейфовал на катамаране в Охотском море. Из них 20 суток ему пришлось провести с трупами брата и его сына на борту. Его спасли только 14 октября.