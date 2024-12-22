Раскрыта судьба спасшихся пилотов и пассажира на самолете Ан-2 на Камчатке

Примерно в 07:00 по московскому времени экипажи ПСВС Росавиации совместно со спасателями Камчатской РПСБ на самолете отвезли троих летевших на самолете Ан-2 в село Мильково, Мильковского района Камчатского края. Об этом сообщает в своем Telegram-канале пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Двоих пилотов и пассажира отправили в медицинское учреждение.

Камчатские спасатели совместно с сотрудниками Росавиации примерно в 05:00 по московскому времени 22 декабря увидели пропавший самолет Ан-2 рядом с горой Тундровая. Все летевшие на нем выжили, их спасли.

Ан-2 пропал с радаров на Камчатке 19 декабря. Самолет занимался коммерческой перевозкой груза и летел из Мильково в Оссору.