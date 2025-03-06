Расклад на будущее: таролог развела женщину на миллион по видеосвязи

Таролог из Сети развела предпринимательницу на миллион по видеосвязи

49-летняя предпринимательница из Ейска хотела узнать свой прогноз на 2025 год и спросить, когда дети подарят ей внуков. Для этого женщина нашла гадалку в Сети, но в итоге лишилась денег, сообщает SHOT .

Заказчица попросила сделать расклад на будущее за пару тысяч рублей.

Таролог работала по видеозвонку. Это была 20-летняя парикмахер из Самарской области. Девушка сделала вид, что очень хорошо разбирается в предсказаниях. Она поведала клиентке о том, что ее ждет счастливое будущее.

Пока гадалка раскладывала таро, зомбированная клиентка показала ей телефон с банковскими данными. Потом женщина очнулась, но со счета уже исчезли все сбережения в общей сумме 1,2 млн рублей.

В отношении таролога из Самарской области силовики возбудили уголовное дело по статье «Кража в крупном размере». Девушка созналась в преступлении. Она теперь находится под подпиской о невыезде.

Предпринимательница из Ейска уже второй раз лишается денег. В 2016 году женщина была потерпевшей в деле о краже.