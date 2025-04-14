Расчленитель богатеет на одежде об убийстве девушки. Коэна вновь проверяет СК

Силовики проверяют расчленителя Коэна из-за его мерча с отсылками на убийство

Виктор Коэн, который отсидел в колонии почти 10 лет по громкому делу об убийстве своей сожительницы Галины Колядзинской, вновь оказался в зоне внимания силовиков. Следком проверяет убийцу из-за выпускаемого им мерча с отсылками на расправу над девушкой, сообщает SHOT.

По словам Коэна, он «приуныл» от новостей, что им снова заинтересовались правоохранительные органы.

«До***лись до мерча», — прокомментировал он во время трансляции.

Пока в отношении мужчины составили административный протокол за мелкое хулиганство.

После выхода из колонии Виктор Коэн начал развивать свои аккаунты в соцсетях и снимать видео, в которых в том числе подшучивал над убийством своей девушки. Он также начал выпускать одежду с принтами своего допроса и другими отсылками на громкое убийство. На одном из мерчей он изобразил мясорубку, которую, по версии следствия, мог использовать для измельчения останков своей экс-возлюбленной.

За зверское убийство своей возлюбленной Коэн провел в колонии почти 10 лет. Сперва он давал признательные показания, но позже утверждал, что якобы оговорил себя под давлением.