Расчленивший девушку россиянин зарабатывает на мерче с отсылкой к убийству

Житель Владивостока Виктор Коэн начал зарабатывать на брендированной продукции (мерч) с отсылкой на собственное убийство. Мужчина провел в тюрьме 10 лет за то, что убил и расчленил свою девушку, пишет SHOT .

Выйдя из тюрьмы, житель Владивостока создал собственную линейку одежды и сувенирной продукции с отсылкой к преступлению, которое совершил. Он выпускает вещи с собственными фотографиями допроса, на котором признался в убийстве возлюбленной. На одном из принтов его товаров изображена мясорубка — предмет, который Коэн использовал для измельчения тела жертвы.

Убийца даже не пытается скрыть, что получает удовольствие от внимания, которым его окружили после выхода коллекции одежды и сувениров.

История началась в 2011 году. Тогда во Владивостоке пропала без вести 26-летняя Галина Колядзинская. Однако уголовное дело возбудили только в 2014 году, когда по подозрению в убийстве задержали ее возлюбленного. На допросе он признался в убийстве девушки и рассказал, как и где спрятал тело.

Позднее мужчина отказался от показаний, но суд все равно признал его виновным и приговорил к десятилетнему заключению.