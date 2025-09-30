Расчлененного человека нашли у аптеки в российском городе

сегодня в 15:28

Расчлененный труп нашли у аптеки в Елабуге

В татарстанской Елабуге обнаружили пакет, в котором находились человеческие останки. Пугающая находка была сделана около местной аптеки, сообщает KazanFirst со ссылкой на источники.

Части тела в пакете лежали на проспекте Мира. Информацию об этом также подтвердил Mash Iptash.

Подробности произошедшего пока неизвестны.

