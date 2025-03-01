Расчлененное тело в двух саквояжах нашли в Петербурге

В Невском районе Санкт-Петербурга нашли сразу два саквояжа, внутри которых находилось расчлененное человеческое тело, сообщает РЕН ТВ .

Предварительно известно, что тело погибшего разделили на части, затем упаковали в пакеты, поместили в клетчатую синюю сумку и положили в чемодан.

Где именно нашли расчлененные человеческие останки, не уточняется. Также пока неизвестно, кому они принадлежат.

На месте происшествия работают оперативные службы. Подробности устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Самаре девушка убила и расчленила своих дедушку и бабушку, а их останки раскидала по мусорным бакам города.