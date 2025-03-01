Расчлененное тело в двух саквояжах нашли в Петербурге
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В Невском районе Санкт-Петербурга нашли сразу два саквояжа, внутри которых находилось расчлененное человеческое тело, сообщает РЕН ТВ.
Предварительно известно, что тело погибшего разделили на части, затем упаковали в пакеты, поместили в клетчатую синюю сумку и положили в чемодан.
Где именно нашли расчлененные человеческие останки, не уточняется. Также пока неизвестно, кому они принадлежат.
На месте происшествия работают оперативные службы. Подробности устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Самаре девушка убила и расчленила своих дедушку и бабушку, а их останки раскидала по мусорным бакам города.