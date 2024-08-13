Расчет ЗРК «Оса-АКМ» уничтожил разведывательный БпЛА ВСУ

БпЛА противника производил аэроразведку позиций артиллерии и мест размещения подразделений российской армии на авдеевском направлении.

В ходе боевой работы расчет ЗРК «Оса-АКМ» группировки войск «Центр» уничтожил дрон ВСУ.

В ведомстве отметили, что особенность оборудования ЗРК «Оса» заключается в умении обнаруживать и уничтожать малогабаритные разведывательные беспилотники украинских сил. Их можно ликвидировать на дистанции более 10 км.

Ранее Минобороны РФ также заявило, что российские операторы дронов проводят разведку и ликвидируют ВСУ в Запорожской области. В частности, они уничтожают живую силу противника на ореховском направлении.