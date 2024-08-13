Операторы разведывательных дронов РФ уничтожают ВСУ в Запорожской области

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На Ореховском направлении в Запорожской области операторы беспилотников постоянно проводят разведку на линии боевого соприкосновения. Также они уничтожают живую силу противника, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

ВС РФ с помощью беспилотников получают информацию об украинских позициях. Разведданные особенно помогают российским солдатам при наступательных действиях. Также они используются артиллеристами для корректировки целей.

Помимо этого, разведывательные российские дроны оснащаются разными видами взрывных устройств. Они позволяют солдатам группировки «Днепр» уничтожать противника.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО работает лаборатория дронов ВС РФ. Она модернизирует до восьми беспилотников в день.