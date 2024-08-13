В зоне СВО работает лаборатория ВС РФ, модернизирующая 8 FPV-дронов в сутки

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Минобороны: ВС РФ создали лабораторию в зоне СВО, улучшающую по 8 дронов в сутки

Российские военные в зоне спецоперации создали лабораторию по модернизации FPV-дронов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Ее открыли солдаты батальона спецминирования «Феникс», который входит в группировку войск «Юг». Специалисты как проводят ремонт уцелевших в ходе боевых действий дронов, так и улучшают их характеристики.

Бойцы батальона умеют программировать беспилотники для разных целей. Одни могут минировать позиции противника, другие действовать как камикадзе — для нанесения атак в тылу ВСУ.

Лаборатория функционирует каждый день. За сутки солдатам удается обрабатывать в среднем около восьми дронов.

Ранее «Ахмат» перебросил дроны и начал уничтожать технику ВСУ в Курской области. Бойцы подразделения используют беспилотники «Борз».