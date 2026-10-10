Победа РФ: арбитраж признал незаконным разрыв контракта Финляндии с «Росатомом»

Попытка финской компании в одностороннем порядке похоронить флагманский атомный проект потерпела фиаско в европейской юрисдикции. Арбитражный суд Международной торговой палаты (ICC) признал действия энергоконцерна Fennovoima по расторжению контракта на возведение «Росатомом» станции «Ханхикиви-1» противоправными, сообщает « Коммерсант ».

В ходе разбирательства установили, что к моменту разрыва договоренностей весной 2022 года отечественные специалисты четко укладывались в рабочий график и успешно двигались к получению необходимой документации. Масштабное соглашение на возведение передового энергоблока с реакторной установкой ВВЭР поколения «3+» мощностью 1200 МВт было скреплено подписями еще в 2013 году.

Комплекс стоимостью свыше 7 млрд евро должен был закрывать десятую часть всей генерации Финляндии. Однако страна прервала сотрудничество, списав это на украинский конфликт и мнимые задержки в проведении работ со стороны российской компании. Затем Хельсинки потребовало вернуть около 2 млрд евро. В ответ «Росатом» выдвинул шесть встречных исков на 3 млрд долларов для возмещения колоссальных затрат.

Генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев заверил, что атомщики доведут юридическую борьбу до конца во всех международных инстанциях, добиваясь компенсаций не только от заказчика, но и от сопутствующих финских холдингов Fortum Oyj и Outokumpu Oyj.

Тем не менее текущее постановление лишь констатирует сам факт противоправного поведения контрагента, пояснил управляющий партнер адвокатского бюро «Гребельский и Партнеры» Александр Гребельский. Эксперт подчеркнул, что конкретную сумму ущерба еще придется отстоять на следующих этапах разбирательств. Реальное получение средств упрется в платежеспособность оппонентов, которые наверняка попытаются блокировать выплаты через затяжные апелляции или запуск банкротства.

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