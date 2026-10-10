Экс-муж Анастасии Волочковой попал в реанимацию с сердечным приступом

Известного бизнесмена Игоря Вдовина экстренно доставили в реанимационное отделение столичной больницы в тяжелом состоянии. У него, предположительно, проблемы с сердцем, сообщает Telegram-канал Mash .

Врачи якобы выявили у предпринимателя острую фибрилляцию предсердий, представляющую прямую угрозу жизни. Из-за этого бывшего мужа балерины Анастасии Волочковой отправили в отделение реанимации.

Медицинским специалистам удалось стабилизировать сердечный ритм и снять критическую фазу приступа на следующие сутки. После этого пациента отправили в общее отделение.

Несмотря на миновавшую острую стадию, состояние предпринимателя продолжает оцениваться как тяжелое. Он остается под непрерывным контролем врачей.

Внезапная госпитализация совпала с громким медийным заявлением бывшей супруги бизнесмена. Волочкова публично поведала прессе о прошлых романтических отношениях с голливудским комиком Джимом Керри во время его приезда в Москву в 2001 году. Примерно в тот же период, как пишет Mash, у звезды были отношения с Вдовиным.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.