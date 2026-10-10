После триумфа на выборах БиГ может разморозить проект газопровода из России

Руководство Республики Сербской намерено возобновить продвижение проекта магистрального трубопровода для импорта российского голубого топлива через сербскую территорию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление председателя правящей партии Союз независимых социал-демократов Милорада Додика.

Политик подчеркнул, что успешный исход всеобщих выборов открывает возможность спасти фундаментальные Дейтонские соглашения 1995 года и снять запреты с ключевых инфраструктурных строек.

По словам партийного лидера, представители Сараево на протяжении 12 лет тормозят прокладку энергетической артерии из Сербии из-за затяжных политических трений. При этом Баня-Лука по-прежнему открыта к диалогу, если бошняцкая сторона проявит готовность к конструктивному взаимодействию.

Поводом для активизации энергетической повестки стали результаты голосования. Центральная избирательная комиссия страны зафиксировала лидерство представителей сербского блока. Кандидат на должность президента Республики Сербской Саво Минич и кандидат на пост сербского члена президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович одерживают уверенную победу. Одновременно союзники Додика заручились двумя третями мандатов в парламенте страны.

В настоящий момент государство получает топливо из РФ через распределительный узел в пограничном Зворнике, расходуя порядка 250 млн кубометров в год. Из них около 50 миллионов кубометров направляется в Республику Сербскую. Проект восточного маршрута стоимостью приблизительно 250 млн евро в районе города Биелина был согласован для рассмотрения в правительстве еще в 2022 году, однако с тех пор движение по нему полностью заблокировано.

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