сегодня в 12:17

Мощные кадры: геоизоловскую платформу уносит в море под Калининградом

В Сети появилось видео с Балтийского берега возле Светлогорска, где снесло геоизоловскую платформу, которая «болталась 2 года в море». Соответствующий ролик опубликовал канал kgd_ironic.