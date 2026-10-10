Мощные кадры: геоизоловскую платформу уносит в море под Калининградом
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В Сети появилось видео с Балтийского берега возле Светлогорска, где снесло геоизоловскую платформу, которая «болталась 2 года в море». Соответствующий ролик опубликовал канал kgd_ironic.
Теперь платформу плавно сносит волнами в сторону Пионерского.
«Будем следить за развитием событий», — написал автор публикации.
Ранее в Сети появились кадры севшего на мель сухогруза в Калининграде. Местные жители, несмотря на плохую погоду, приезжали к берегу, чтобы лично увидеть завораживающие кадры.
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