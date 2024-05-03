Расчет российской РСЗО поразил позиции ВСУ у белгородского приграничья
Российские ракетчики накрыли боевиков и технику ВСУ у белгородского приграничья
Расчет российской РСЗО «Град» уничтожил боевиков и технику ВСУ у белгородского приграничья, сообщили в пресс-службе Минобороны.
Данные беспилотника передают разведывательную информацию в реальном времени.
«Поразили сегодня три пункта временной дислокации противника, пять автомобилей и до 15 человек личного состава», — отметил командир подразделения с позывным Ока.
На кадрах видно, как ночью расчет работает по позициям врага.