Регина Тодоренко не может определиться с именем для третьего ребенка

Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что с супругом Владом Топаловым не могут определиться с именем для третьего ребенка, сообщает «СтарХит» .

При этом 35-летняя теледива утверждает, что у них нет особой тактики в данном вопросе, она с супругом просто рассматривает разные варианты. Имя выберут в зависимости от внешности и темперамента новорожденного.

«Все время над этим думаем. Надо посмотреть на ребенка, чтобы понять, что ему подходит. Посмотреть и увидеть отклик. Мы обычно так делаем. Смотрим, откликается ребенок или не откликается. Ну, а пока ничего особенного не делаем. Пока смотрим астрологические прогнозы», — сказала Тодоренко.

Семья готовится к рождению третьего ребенка, однако Регина не сидит дома, а продолжает активно сниматься в телепроектах и заниматься спортом.

Ранее беременная третьим ребенком Регина Тодоренко назвала пол малыша. В этот раз телеведущая решила взять небольшую паузу в карьере после родов. Со старшими детьми актриса сразу выходила на работу.