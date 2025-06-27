Беременная Регина Тодоренко раскрыла пол третьего ребенка
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35-летняя телеведущая Регина Тодоренко, беременная третьим ребенком, назвала пол малыша, сообщает «СтарХит».
Она рассказал, что у них с певцом Владом Топаловым будет третий сын.
«Влад счастлив, он говорил, что хотел пацана! Надеюсь на четвертого ребенка. Может, когда-нибудь и заплету косички. Но я счастлива, у меня такой подряд», — поделилась Тодоренко.
В этот раз телеведущая решила взять небольшую паузу в карьере после родов. Со старшими детьми она сразу выходила на работу — ездила, снималась, вела телепередачи.
Беременность Тодоренко протекает сравнительно хорошо. Она старается вести активный образ жизни и занимается спортом.
Регина Тодоренко и Влад Топалов поженились в 2018 году. Они воспитывают сыновей Михаила и Мирослава.