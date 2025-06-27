Беременная Регина Тодоренко раскрыла пол третьего ребенка

Она рассказал, что у них с певцом Владом Топаловым будет третий сын.

«Влад счастлив, он говорил, что хотел пацана! Надеюсь на четвертого ребенка. Может, когда-нибудь и заплету косички. Но я счастлива, у меня такой подряд», — поделилась Тодоренко.

В этот раз телеведущая решила взять небольшую паузу в карьере после родов. Со старшими детьми она сразу выходила на работу — ездила, снималась, вела телепередачи.

Беременность Тодоренко протекает сравнительно хорошо. Она старается вести активный образ жизни и занимается спортом.

Регина Тодоренко и Влад Топалов поженились в 2018 году. Они воспитывают сыновей Михаила и Мирослава.