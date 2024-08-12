Расчет БпЛА скорректировал удар российской артиллерии по пункту дислокации ВСУ

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Расчет БпЛА помог российской артиллерии точно ударить по пункту дислокации ВСУ. Противнику было нанесено поражение, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Оператор БпЛА группировки войск «Днепр» выявил пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра. Координаты места были оперативно переданы в командный пункт.

Удар по дислокации противника нанесли расчеты отечественной артиллерии. ВСУ понесли огневое поражение.

После этого расчет БпЛА «Орлан-10» зафиксировал точное поражение цели.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские бойцы с помощью «Ланцета» уничтожили радиолокационную станцию ВСУ в Курской области. Она располагалась в лесном массиве.