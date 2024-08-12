Точный удар: «Ланцет» уничтожил радиолокационную станцию ВСУ в Курской области
Минобороны показало кадры уничтожения РЛС противника в Курской области
Фото - © РИА Новости
Российские бойцы с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили радиолокационную станцию ВСУ в Курской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Военное ведомство опубликовало кадры поражения вражеской РЛС. Ее обнаружили средства воздушной разведки. Станция находилась в лесном массиве.
Слаженные действия российских бойцов позволили сработать эффективно. По данным объективного контроля, РЛС украинской армии уничтожена.
Ранее российская армия пресекла попытки прорыва мобильных групп ВСУ в районе Каучук Курской области. Украинские военнослужащие пытались продвинуться на бронетехнике вглубь российских территорий.