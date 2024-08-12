ВС РФ пресекли попытки прорыва ВСУ в районе Каучук Курской области
Российская армия пресекла попытки прорыва мобильных групп ВСУ в районе Каучук Курской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Украинские военнослужащие пытались продвинуться на бронетехнике вглубь российских территорий.
В результате противник потерял танк, 16 боевых бронированных машин, 14 пикапов, 8 боевых машин пехоты Bradley.
Удары по ВСУ нанесла российская штурмовая и армейская авиация. Кроме того, противник попал под огонь артиллерии. В результате были уничтожены скопления живой силы и техника 22-й, 61-й, 115-й механизированных бригад ВСУ.
Поражение украинским силам нанесли в районах Суджи, Михайловки, Куриловки, Любимовки, Косицы, Гоголевки, Казачей Локни, Свердляковки и Плехово.