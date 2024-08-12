Украинские военнослужащие пытались продвинуться на бронетехнике вглубь российских территорий.

В результате противник потерял танк, 16 боевых бронированных машин, 14 пикапов, 8 боевых машин пехоты Bradley.

Удары по ВСУ нанесла российская штурмовая и армейская авиация. Кроме того, противник попал под огонь артиллерии. В результате были уничтожены скопления живой силы и техника 22-й, 61-й, 115-й механизированных бригад ВСУ.

Поражение украинским силам нанесли в районах Суджи, Михайловки, Куриловки, Любимовки, Косицы, Гоголевки, Казачей Локни, Свердляковки и Плехово.