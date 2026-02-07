Ранены двое полицейских: страшную резню в медвузе в Уфе устроил 15-летний парень
На общежитие медвуза в Уфе с ножом напал 15-летний подросток
Фото - © Svet / Фотобанк Лори
На общежитие медицинского вуза в Уфе с ножом напал 15-летний подросток. Силовики возбудили уголовное дело, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Следственный комитет.
Во время задержания молодой человек оказал сопротивление. Из-за ударов ножом ранены двое сотрудников полиции.
Ранение получил и фигурант. Он попал в больницу. На месте происшествия работают правоохранители.
По информации Baza, напавший на общежитие медвуза в Уфе выкрикивал националистические лозунги. Еще парень взрывал петарды в помещении и собирался устроить поджог.
Инцидент произошел днем 7 февраля. Были ранены шесть студентов.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.