«Ранее судим»: установлена личность наемника, изнасиловавшего харьковчанку
Личность одного из французов-наемников ВСУ, которые изнасиловали жительницу харьковского села, установлена. Также по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости.
Ранее жительница села Глубокое Харьковской области рассказала, что ее изнасиловали двое наемников. Мужчины говорили по-французски, а в ответ на сопротивление один из них смеялся.
«Был установлен военнослужащий иностранного легиона, гражданин Республики Франция Барат Максим Роджер Генри 1989 года рождения», — сказал замглавы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.
Он добавил, что мужчина воевал в Сирии и Ираке, он был на стороне курдских вооруженных формирований, отряда народной самообороны, а также Сил сопротивления Синджара. Кроме того, его судили за домашнее насилие в отношении жены.
Замглавы российской администрации региона уточнил, что против француза возбудили уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Наемничество». Злоумышленнику может грозить пожизненное заключение.
Также силовики разыскивают второго участника преступления.