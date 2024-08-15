«Ранее судим»: установлена личность наемника, изнасиловавшего харьковчанку

Личность одного из французов-наемников ВСУ, которые изнасиловали жительницу харьковского села, установлена. Также по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости .

Ранее жительница села Глубокое Харьковской области рассказала, что ее изнасиловали двое наемников. Мужчины говорили по-французски, а в ответ на сопротивление один из них смеялся.

«Был установлен военнослужащий иностранного легиона, гражданин Республики Франция Барат Максим Роджер Генри 1989 года рождения», — сказал замглавы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.

Он добавил, что мужчина воевал в Сирии и Ираке, он был на стороне курдских вооруженных формирований, отряда народной самообороны, а также Сил сопротивления Синджара. Кроме того, его судили за домашнее насилие в отношении жены.

Замглавы российской администрации региона уточнил, что против француза возбудили уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Наемничество». Злоумышленнику может грозить пожизненное заключение.

Также силовики разыскивают второго участника преступления.