Жительница Харьковской области рассказала о насилии наемников ВСУ
Французские наемники ВСУ надругались над харьковчанкой
Французские наемники ВСУ изнасиловали жительницу села Глубокое Харьковской области, пишет РИА Новости.
По словам женщины, насильников было двое, они говорили по-французски.
«Даже поцарапала его, но в ответ он только смеялся», — рассказала харьковчанка на видео, которое распространило агентство.
На форме военных были знаки отличия с цветами французского флага, уточнила потерпевшая.
Ранее житель Курской области рассказал, как танки ВСУ били по жилым домам в селе Мартыновка.