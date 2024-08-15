Жительница Харьковской области рассказала о насилии наемников ВСУ

Французские наемники ВСУ надругались над харьковчанкой
Происшествия

Французские наемники ВСУ изнасиловали жительницу села Глубокое Харьковской области, пишет РИА Новости.

По словам женщины, насильников было двое, они говорили по-французски.

«Даже поцарапала его, но в ответ он только смеялся», — рассказала харьковчанка на видео, которое распространило агентство.

На форме военных были знаки отличия с цветами французского флага, уточнила потерпевшая.

Ранее житель Курской области рассказал, как танки ВСУ били по жилым домам в селе Мартыновка.