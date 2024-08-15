Жительница Харьковской области рассказала о насилии наемников ВСУ

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По словам женщины, насильников было двое, они говорили по-французски.

«Даже поцарапала его, но в ответ он только смеялся», — рассказала харьковчанка на видео, которое распространило агентство.

На форме военных были знаки отличия с цветами французского флага, уточнила потерпевшая.

Ранее житель Курской области рассказал, как танки ВСУ били по жилым домам в селе Мартыновка.