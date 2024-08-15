ВСУ уничтожали жилые дома мирных курян

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Украинские танкисты специально обстреливали жилье в Курской области

Украинские танкисты специально обстреливали жилые дома села Мартыновка в Курской области, пишет РИА Новости.

«Они начали стрелять с танков. Начали в окна стрелять. Постоянно били по хатам», — сообщил агентству очевидец Виталий Скибин.

Ранее власти Курской области заявили о полной эвакуации жителей всего Глушковского района.

ВСУ атакует курское приграничье с 6 августа. Среди мирных жителей есть погибшие и раненые.

Российская армия уничтожает вторгшихся боевиков.