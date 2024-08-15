ВСУ уничтожали жилые дома мирных курян
Украинские танкисты специально обстреливали жилье в Курской области
Украинские танкисты специально обстреливали жилые дома села Мартыновка в Курской области, пишет РИА Новости.
«Они начали стрелять с танков. Начали в окна стрелять. Постоянно били по хатам», — сообщил агентству очевидец Виталий Скибин.
Ранее власти Курской области заявили о полной эвакуации жителей всего Глушковского района.
ВСУ атакует курское приграничье с 6 августа. Среди мирных жителей есть погибшие и раненые.
Российская армия уничтожает вторгшихся боевиков.