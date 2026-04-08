Ракетную опасность объявили в Брянской области
На территории Брянской области действует система оповещения о ракетной опасности, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Он призвал жителей по возможности оставаться дома. Гражданам нужно укрыться в помещении без окон с капитальными стенами. Ни в коем случае нельзя подходить к окнам.
Если жители во время ракетной опасности оказались на улице или в транспорте, им необходимо найти ближайшее укрытие или другое безопасное место.
Ранее под Брянском ВСУ ударили ракетами «Вампир». Один человек погиб.
