Ракетную опасность объявили в Брянской области

Он призвал жителей по возможности оставаться дома. Гражданам нужно укрыться в помещении без окон с капитальными стенами. Ни в коем случае нельзя подходить к окнам.

Если жители во время ракетной опасности оказались на улице или в транспорте, им необходимо найти ближайшее укрытие или другое безопасное место.

Ранее под Брянском ВСУ ударили ракетами «Вампир». Один человек погиб.

