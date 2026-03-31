Под Брянском ВСУ ударили ракетами «Вампир», один человек погиб

В результате целенаправленного обстрела населенного пункта Суземка, являющегося административным центром одноименного района, Вооруженные силы Украины применили реактивные системы чешского производства типа «Вампир». В результате атаки один человек погиб, еще шестеро получили травмы различной степени тяжести, об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Выражаю глубокие соболезнования семье погибшей. Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Всем будет оказана необходимая поддержка и материальная помощь», — сообщил Богомаз.

В настоящее время на месте происшествия оперативные и следственные службы проводят работу по устранению последствий данного инцидента и документированию обстоятельств случившегося.

Ранее Богомаз сообщал, что в Брянской области действовало предупреждение о ракетной опасности. В период предупреждения жителям региона рекомендовали оставаться в безопасности и не покидать эти места до момента отмены вышеуказанного предупреждения.

