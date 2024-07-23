Рады, что сложили оружие: Кадыров показал видео с новыми пленными бойцами ВСУ

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в личном Telegram-канале показал видео, как бойцы Вооруженных сил России берут в плен добровольно сложивших перед ними оружие пятерых украинских военнослужащих.

«Грамотную работу по обезвреживанию вражеской группы провели бойцы из отряда Шустрого спецназа „АХМАТ“ совместно с 4-й бригадой 2-го армейского корпуса ВС РФ», — заявил Кадыров.

По словам главы Чечни, пленные бойцы ВСУ рады, что сложили оружие, так как попали в хорошие условия: им оказали необходимую медицинскую помощь, накормили, напоили и предоставили мягкую чистую постель для сна.

Кадыров уточнил, что те бойцы, которые сдаются в плен, потом не хотят возвращаться на Украину, где снова рискуют оказаться на линии фронта и погибнуть.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в течение недели в российский плен сдались 19 украинцев. Россия продолжает успешно проводить специальную военную операцию на Украине и ежедневно улучшает свои позиции на поле боя.