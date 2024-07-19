Минобороны: за неделю в плен ВС РФ сдались 19 украинских военных
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За неделю на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации сдались в российский плен 19 бойцов ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Помимо этого, силы Черноморского флота поразили 10 безэкипажных катеров противника.
Средства ПВО сбили 3 самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины, 8 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, 10 управляемых французских авиабомб Hammer и 44 реактивных снаряда HIMARS.
ВС России продолжают проведение спецоперации на территории Украины.