Работники фермы забили коллегу сцепным болтом от трактора под Краснодаром

На ферме в Краснодарском крае двое мужчин забили своего коллегу сцепным болтом от трактора на почве ревности к женщине-разнорабочей, сообщает объединенная пресс-служба судов региона .

Трагедия произошла 21 сентября 2023 года. Андрей Шубин и Константин Самойлов распивали алкоголь на ферме в х. Прикубанском Славянского района. Компанию им составили их коллеги-разнорабочие — мужчина и женщина.

Внезапно во время посиделок у мужчин возник конфликт на почве ревности. Шубин и Самойлов избили своего знакомого сначала руками и ногами, а затем сцепным болтом от трактора. Пострадавший скончался на месте.

Мужчины ушли спать, а утром, осознав произошедшее, решили избавиться от тела. Они завернули его в одеяло, погрузили в ковш трактора, а затем вывезли и сбросили в канал, засыпав навозом. Труп нашли спустя два месяца.

Оба обвиняемых признали вину. Самойлова приговорили к 12 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Как только срок завершится, ему ограничат свободу еще на год. Шубин заключил контракт, он отправится на СВО.

Ранее пьяный москвич до смерти избил дедушку-кошатника. Правоохранительные органы задержали мужчину, однако потом выпустили под подписку о невыезде.