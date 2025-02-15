Оскорблял и пинал животных: пьяный москвич до смерти избил дедушку-кошатника

В Москве пьяный мужчина до смерти избил 78-летнего пенсионера, который кормил бездомных кошек во дворе жилого дома. Соседи требуют наказать убийцу, которого уже выпустили из отдела полиции, сообщает SHOT .

Инцидент произошел накануне вечером во дворе многожтажки на Ленинградском проспекте.

На опубликованных кадрах видно, как 48-летний москвич повалил пенсионера на снег и начал избивать. Погибший в силу возраста не смог оказать достойного сопротивления.

Вечером пенсионер Юрий М. вышел покормить кошек у своего подъезда. В это время мимо проходил Олег, который, по словам очевидцев, был в нетрезвом состоянии. Мужчина начал оскорблять дедушку и пинать кошек. В ходе завязавшейся драки пожилой мужчина получил несколько сильных ударов в голову.

Соседи вызвали бригаду скорой помощи, прибывшие медики лишь констатировали смерть пенсионера. Правоохранительные органы задержали Олега, однако утром его выпустили под подписку о невыезде. Возмущенные соседи требуют наказать убийцу.