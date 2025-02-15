Оскорблял и пинал животных: пьяный москвич до смерти избил дедушку-кошатника
Фото - © Фотобанк Лори
В Москве пьяный мужчина до смерти избил 78-летнего пенсионера, который кормил бездомных кошек во дворе жилого дома. Соседи требуют наказать убийцу, которого уже выпустили из отдела полиции, сообщает SHOT.
Инцидент произошел накануне вечером во дворе многожтажки на Ленинградском проспекте.
На опубликованных кадрах видно, как 48-летний москвич повалил пенсионера на снег и начал избивать. Погибший в силу возраста не смог оказать достойного сопротивления.
Вечером пенсионер Юрий М. вышел покормить кошек у своего подъезда. В это время мимо проходил Олег, который, по словам очевидцев, был в нетрезвом состоянии. Мужчина начал оскорблять дедушку и пинать кошек. В ходе завязавшейся драки пожилой мужчина получил несколько сильных ударов в голову.
Соседи вызвали бригаду скорой помощи, прибывшие медики лишь констатировали смерть пенсионера. Правоохранительные органы задержали Олега, однако утром его выпустили под подписку о невыезде. Возмущенные соседи требуют наказать убийцу.