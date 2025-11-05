сегодня в 12:09

Рабочий разбился при падении с 7 этажа на стройке в Подмосковье

Рабочий упал с высоты седьмого этажа во время строительства многоквартирного жилого дома в Лосино-Петровском, сообщает «МК: срочные новости» .

Трагедия произошла на стройке в поселке Биокомбината. На опубликованном кадре видно, как рабочие окружили упавшего с высоты коллегу и пытаются оказать ему первую помощь.

В результате полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Ранее люлька с рабочими сорвалась с высоты 11-го этажа в многоквартирном жилом доме на юго-западе Москвы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.