Люлька с рабочими сорвалась с многоэтажки на юго-западе Москвы

Люлька с рабочими сорвалась на уровне 10-го и 11-го этажей и разбилась в многоквартирном жилом доме на юго-западе Москвы, сообщает 360.ru .

Инцидент произошел у многоэтажки на улице Академика Чаломея. Во время капитального ремонта здания оборвался трос. В результате ЧП пострадавших нет.

«Рабочие спустились самостоятельно», — отметили в экстренных службах.

Ранее рабочий упал в шахту лифта с высоты восьмого этажа на стройобъекте на Ленинградском проспекте в Москве. От полученных травм мужчина скончался.

