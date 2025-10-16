сегодня в 07:47

Рабочий погиб, упав с 8 этажа в строящемся здании в столице

На стройобъекте на Ленинградском проспекте в Москве в шахту лифта с высоты восьмого этажа на уровень третьего упал рабочий частной подрядной организации, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

ЧП произошло ночью. Мужчина 1986 года рождения погиб на месте происшествия.

Савеловская межрайонная прокуратура столицы контролирует установление всех обстоятельств трагедии, ход и результаты начатой по этому факту процессуальной проверки. На месте ЧП работу силовиков координировал заместитель межрайонного прокурора Андрей Возняк.

Ранее также рабочий разбился насмерть в результате падения с высоты на строительном объекте на Ботанической улице в Москве.

