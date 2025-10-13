Рабочий разбился при падении с 6-го этажа на стройке на северо-востоке Москвы

Рабочий разбился в результате падения с высоты на строительном объекте на северо-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Трагедия произошла в понедельник на стройке на Ботанической улице. Рабочий частной субподрядной организации упал с высоты 6-го этажа. От полученных травм мужчина 1990 года рождения скончался на месте происшествия.

Прокуратура держит на контроле установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты проверки по факту гибели мужчины.

Ранее уголовное дело возбудили после гибели двух рабочих в ходе реконструкции школы в Москве. погибшим было 19 и 29 лет.

