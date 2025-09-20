сегодня в 22:14

Дело возбудили из-за гибели двух рабочих в ходе реконструкции школы в Москве

Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух рабочих при обрушении конструкции в реконструируемом здании школы № 1080 в столице, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы .

Дело возбудили по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Отмечается, что погибшим было 19 и 29 лет.

Установление всех обстоятельств происшествия и расследование инцидента находится на контроле прокуратуры.

Обрушение в школе № 1080 произошло в субботу — обвалились четыре пролета. В результате погибли двое рабочих, выполнявшие ремонтные работы.