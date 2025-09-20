Прокуратура Москвы контролирует ход проверки по факту обрушения в школе № 1080

По факту обрушения части конструкции в реконструируемом здании школы № 1080 и гибели рабочих проводится процессуальная проверка. Она находится на контроле прокуратуры Москвы .

На месте происшествия работают экстренные службы и правоохранительные органы. Действия правоохранителей координирует Преображенский межрайонный прокурор Всеволод Ситников.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. По данным следствия, в ходе происшествия пострадали рабочие субподрядной коммерческой организации.

В субботу четыре пролета обвалились при реконструкции здания школы по адресу: ул. Знаменская, д. 12/4. Как отметили в ГУ МЧС России по Москве, по прибытии пожарно-спасательные подразделения установили, что произошло обрушение бетонных плит перекрытий в нежилом помещении.

По предварительным данным, погибли два человека. Еще шестеро могут находиться под завалами.