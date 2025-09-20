сегодня в 12:49

Двое рабочих погибли при выполнении ремонтных работ в школе в Москве

Четыре пролета обвалились при реконструкции здания школы № 1080 в Москве. В результате погибли, по предварительной информации, два человека, сообщает «112» .

Объект находится по адресу: улица Знаменская, дом 12/4. В субботу в здании проводились ремонтные работы.

В ходе реконструкции обвалились четыре пролета. Рабочих придавило обломками сооружения. По предварительным данным, были обнаружены тела двух человек.

Количество раненых уточняется. Под завалами могут находиться еще шестеро рабочих. На месте идут поисково-спасательные работы.

Ранее люлька с рабочими сорвалась на стройке в Уфе. Затем конструкцию придавило столбом.