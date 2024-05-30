Рабочий погиб при атаке украинского БПЛА на «Газель» в Белгородской области

Украинский дрон-камикадзе атаковал пассажирскую «Газель» с рабочими сельхозпредприятия в селе Зозули Белгородской области. В результате ЧП погиб один человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Водитель попытался спасти пассажиров и остановился у ближайшего укрытия, именно в этот момент дрон и нанес удар по людям, — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в результате атаки украинского беспилотника погиб мирный житель. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Еще пострадали 5 мужчин и 4 женщины. Все пострадавшие с осколочными ранениями доставлены в медучреждения.

Губернатор добавил, что также после падения БПЛА противника с последующей детонацией в населенном пункте повреждения получила кровля частного дома.

Накануне бойцы ВСУ минометами и дронами обстреляли сразу несколько районов Белгородской области. В результате обстрела украинскими силами пострадала женщина.