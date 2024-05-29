ВСУ минометами и дронами обстреляли сразу несколько районов Белгородской области

сегодня в 18:26

Гладков: ВСУ обстреляли сразу несколько населенных пунктов в Шебекине

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что регион снова подвергся обстрелам со стороны ВСУ, которые использовали не только дроны, но и минометы.

В результате минометного обстрела в хуторе Стадников пострадала женщина, которая в этот момент находилась дома. Она получила осколочное ранение в височную область головы.

«Попутным транспортом пострадавшая доставлена в Большетроицкую районную больницу. После оказания медицинской помощи бригадой скорой будет переведена в городскую больницу № 2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. В результате обстрела в одном частном жилом домовладении выбиты окна и посечен фасад», — рассказал Гладков.

Вооруженные силы Украины атаковали Шебекино двумя дронами-камикадзе. Первый дрон упал и взорвался, что привело к возгоранию сухой травы. Пожар быстро потушили. Второй дрон рухнул на дорогу, в результате взрыва осколками повредило дверь коммерческого объекта.

В Новой Таволжанке беспилотник самолетного типа обстрелял дома, нанеся лишь материальный ущерб. У четырех домовладений выбиты окна и повреждены крыши. На месте уже работаю оперативные службы.

Ранее в Шебекине ВСУ атаковали автомобиль с помощью дрона-камикадзе. В результате происшествия никто не пострадал, машину посекло осколками от взрыва