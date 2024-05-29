Украинский дрон атаковал машину в Шебекине Белгородской области
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленског
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали дроном-камикадзе легковой автомобиль, движущейся по дороге в городе Шебекино Белгородской области.
В своем Telegram-канале Гладков уточнил, что пострадавших в ходе взрыва нет. Машину посекло осколками.
В пресс-службе Минобороны РФ добавили, что с 13:00 до 14:00 над территорией Белгородской области сбили два беспилотника ВСУ.
ВС России продолжают проведение СВО на территории Украины.