Украинский дрон атаковал машину в Шебекине Белгородской области

сегодня в 15:24

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали дроном-камикадзе легковой автомобиль, движущейся по дороге в городе Шебекино Белгородской области.

В своем Telegram-канале Гладков уточнил, что пострадавших в ходе взрыва нет. Машину посекло осколками.

В пресс-службе Минобороны РФ добавили, что с 13:00 до 14:00 над территорией Белгородской области сбили два беспилотника ВСУ.

ВС России продолжают проведение СВО на территории Украины.