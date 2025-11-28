сегодня в 12:16

Рабочих под завалами ангара на Сахалине ищут уже больше 4 часов

Поиски рабочих, оказавшихся под завалами строящегося ангара в Южно-Сахалинске, продолжаются уже более 4 часов, сообщает Amur Mash .

Из-под рухнувших конструкций извлекли четверых рабочих, их госпитализировали. Под обломками находятся еще трое.

На месте обрушения продолжаются спасательные работы. К ним привлекли кинологов, две крановые группы. Всего на месте ЧП находятся 70 сотрудников МЧС. У спасателей возникли сложности из-за большого количества сырого бетона.

Здание на улице Энергетиков рухнуло при проведении строительно-монтажных работ. Территория и ангар принадлежат частному лицу. По факту случившегося завели уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

