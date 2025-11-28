Сырой бетон мешает спасать людей из-под завалов в Южно-Сахалинске

сегодня в 11:25

Продолжаются работы на месте обрушения строящегося здания в Южно-Сахалинске. У спасателей появились сложности из-за большого количества сырого бетона, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

На месте обрушения здания развернули оперативный штаб. Специалисты провели два кинологических расчета, работают две крановые группы, подключают световые башни.

В данный момент продолжается разбор металлических конструкций. Эту работу осложняет большое количество сырого бетона. Спасатели рассматривают вариант размыть его водой.

28 ноября в Южно-Сахалинске обрушилось строящее здание. По предварительным данным, это случилось во время заливки крыши бетоном. Для разбора завалов группировку МЧС усилили до 70 человек и 18 единиц техники.

При обрушении здания пострадали четыре человека, трое еще находятся под завалами. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

