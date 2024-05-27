сегодня в 17:28

Рабочие спасли девушку от агрессора около станции метро «Молодежная»

На Рублевском шоссе в столице возле станции метро «Молодежная» поссорилась пара. Молодой человек избил девушку, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Как рассказали очевидцы конфликта, парень грубо хватал девушку, пытался затащить ее в черную машину. Жертва вырывалась и пыталась убежать, но злоумышленник догонял ее.

На помощь пострадавшей пришли рабочие, которые увидели ссору и кричащую девушку. Тогда жертве удалось скрыться.

Ранее мужчина специально переехал супругу на машине во время ссоры. Инцидент произошел на трассе М-1 в Московской области. Пострадавшую госпитализировали.