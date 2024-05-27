Рабочие спасли девушку от агрессора около станции метро «Молодежная»
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На Рублевском шоссе в столице возле станции метро «Молодежная» поссорилась пара. Молодой человек избил девушку, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Как рассказали очевидцы конфликта, парень грубо хватал девушку, пытался затащить ее в черную машину. Жертва вырывалась и пыталась убежать, но злоумышленник догонял ее.
На помощь пострадавшей пришли рабочие, которые увидели ссору и кричащую девушку. Тогда жертве удалось скрыться.
Ранее мужчина специально переехал супругу на машине во время ссоры. Инцидент произошел на трассе М-1 в Московской области. Пострадавшую госпитализировали.