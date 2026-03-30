Рабочие подрались с москвичами, которые были против строительства водопровода

В Москве произошла драка между рабочими и местными жителями, которые протестовали против прокладки водопровода. В результате потасовки пострадали несколько человек. Одного участника задержали, сообщает «Осторожно, новости» .

Жители домов № 31 и 33 на улице Мосфильмовской рассказали, что рядом с ними возводят элитный ЖК. С начала марта застройщик там пытается проложить водопровод и построить пожарные гидранты. Жители пожаловались, что коммуникации хотят разместить в том числе на территории, где проходит газовая труба. При этом то место не относится к территории ЖК.

Из-за этого жильцы домов хотят предотвратить прокладку водопровода и уже две недели дежурят у подъездов. 19 марта «Мосгзаз» официально запретил «МосводоканалСтройТресту» проводить работы.

По словам жильцов, несмотря на запрет, утром в понедельник на место прибыли рабочие и выставили ограждение. Один из жильцов хотел помешать им и поранил руку.

К 8 часам утра у домов на Мосфильмовской улице заметили полицейские машины. Они разогнали дерущихся и задержали несовершеннолетнего. По словам очевидцев, парень толкнул рабочего, который его ущипнул. Еще одна женщина утверждает, что ее обзывал, а затем толкнул слесарь, из-за чего она получила вывих шейного позвонка.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.