Бетонный завод вместо райских садов: жители столичного ЖК судятся с застройщиком

Люди решили приобрести квартиры в строящемся доме нового ЖК на берегу Москвы-реки. На территорию их не пускали, она была огорожена. После получения ключей покупатели с удивлением обнаружили у себя во дворе бетонный завод вместо детской площадки и обещанных «райских садов».

Изначально вокруг строящегося здания была промышленная зона, сейчас ее нет, а завод не было видно из-за высокого забора. Более того, при продаже квартир застройщик скрыл наличие предприятия прямо во дворе у жильцов. Им обещали, что вокруг будет зелень и настоящие «райские сады».

«Обещал (застройщик — ред.) индивидуальный выход к набережной, общую территорию и озеленение вокруг территории, своего рода оазис. Жители перед сдачей дома в году 2024-2025 просили посмотреть территорию, но застройщик, конечно же, отказал», — рассказал покупатель квартиры в социальных сетях.

О заводе собственники узнавали уже при получении ключей или прогуливаясь по набережной. Менеджеры застройщика уверяли, что завод обанкротился и скоро прекратит свое существование, но предприятие до сих пор «живее всех живых». Просьбы решить эту проблему были проигнорированы.

Все инстанции развели руками, при этом завод находится на природоохранной территории, в санитарной зоне. Отходы от его деятельности сливаются в Москву-реку или прямо в землю, из-за чего образовались огромные лужи. Жители дома никак не могут повлиять на ситуацию.

«По всем нормам этого завода здесь быть не должно. Из всех инстанций нас послали, но, к счастью, нашим случаем заинтересовался Роспотребнадзор, за что им спасибо большое. Провели исследование, измеряли уровень шума и выявили нарушения», — рассказала жительница дома.

В том числе специалисты проверили материалы, которые застройщик выдает при продаже квартир, где также нашли несостыковки. По сей день наличие этого завода скрывается от покупателей, а вокруг рисуют зеленую зону. По совокупности нарушений жители подали иск в суд.

