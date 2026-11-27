Столичные полицейские задержали подозреваемого в покушении на грабеж — при попытке уйти из магазина он угрожал ножом. ЧП произошло в торговой точке на улице Борисовские Пруды, об этом сообщила московская полиция в канале в МАКС .

Мужчина попытался вынести продукты, но сотрудники вовремя заметили это и забрали неоплаченный товар. Тогда злоумышленник достал нож и с угрозами покинул магазин.

На опубликованных кадрах видно, как с продуктами в руках мужчина пытался покинуть торговый зал. Один из сотрудников побежал за ним, поймал в дверях и отобрал продукты. После чего на входе завязалась потасовка, в ходе которой злоумышленник начал угрожать ножом, затем скрылся.

Задержали подозреваемого участковые уполномоченные отдела МВД России по району Братеево на Ключевой улице. Им оказался 48-летний житель Владимирской области, ранее неоднократно судимый.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 161 УК РФ — покушение на грабеж.

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