Компания из Электростали выпустила первый мультилифт на шасси КАМАЗ К5

Компания «ТК Лифт» из Электростали вывела на рынок первый автомобиль-мультилифт с гидроманипулятором за кабиной на шасси КАМАЗ нового поколения К5, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Новая спецтехника сочетает два типа навесного оборудования: крюковой погрузчик и гидроманипулятор за кабиной с грейферным захватом. Благодаря этому автомобиль можно использовать как ломовоз и мультилифт.

Машина предназначена для предприятий по обращению с твердыми коммунальными отходами. Она позволяет ликвидировать несанкционированные свалки, перевозить промышленные и другие отходы. Также техника подойдет компаниям, которые транспортируют лом черных и цветных металлов.

Шасси КАМАЗ-65657 нового поколения полной массой 29 тонн рассчитано на работу с различными типами навесного оборудования. Оно сочетает высокие эксплуатационные характеристики с экономичным расходом топлива.

Предприятие «ТК Лифт» входит в группу компаний «Торг-Комс», которая разрабатывает, производит и обслуживает грузовую спецтехнику.

Сокращать вредные выбросы и улучшать качество атмосферы помогает федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие». Еще одна важная задача нацпроекта - создание современнных комплексов по переработке отходов и борьба с незаконными свалками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков на ПМЭФ подписали соглашение о реализации проекта, в рамках которого в Московской области установят 10 тыс. боксов и 5 тыс. экопунктов по сбору вещей для повторного использования.

«Наш президент (Владимир Путин — ред.) поставил задачу — обеспечить к 2030 году сортировку 100% твердых коммунальных отходов, при этом захоронение — не более половины из них. Поэтому совместно с компанией Ecoplatform мы планируем установить в регионе 10 тыс. боксов «Не просто вещь» для приема и хранения текстиля, а также около 5 тыс. экопунктов — они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Все будет отправляться на переработку или для повторного использования, где это возможно», — сказал Андрей Воробьев.