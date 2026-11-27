Человек ранен после взрыва газа и пожара в многоквартирном доме в Новороссийске
Фото - © Telegram-канал «Типичный Краснодар»
В одном из многоквартирных домов Новороссийска в Краснодарском крае произошел пожар. Он, по предварительной версии, вызван взрывом бытового газа, сообщает Telegram-канал «Типичный Краснодар» со ссылкой на администрацию города.
Чрезвычайное происшествие случилось на улице Парковой на территории Цемдолина. Взрывной волной в жилом помещении выбило стекла и повредило балкон.
В результате случившегося пострадал один человек. Прибывшие по вызову экстренные службы локализовали и полностью ликвидировали огонь. Он распространился на площадь 30 квадратных метров.
Судя по фото очевидцев, сделанному с балкона соседнего строения, из окна верхнего этажа малоэтажного кирпичного дома идет плотный черный дым. Во дворе есть припаркованные легковые авто.
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