Известный телеведущий Николай Дроздов получил перелом пяти ребер при попытке установить собственный рекорд на велотренажере. Несчастный случай произошел еще в сентябре на даче, сообщает Telegram-канал Mash .

После падения 88-летнего зоолога доставили в стационар. Там он провел около месяца в сопровождении супруги Татьяны.

В настоящее время артист выписан и продолжает реабилитацию в домашних условиях. Он передвигается при помощи двух тростей и дважды в неделю выполняет упражнения на специализированных тренажерах под присмотром жены, которая следит за регулярностью занятий.

По совету лечащих врачей телеведущий также покончил с веганством. Спустя 40 лет полного отказа от мясных продуктов он вновь включил их в повседневное меню, восприняв необходимость смены питания совершенно спокойно.

Основную часть времени телеведущий сейчас уделяет общению с супругой. Они совместно читают литературу и осваивают испанский язык, тогда как встречи с друзьями пока сведены к минимуму. В 2023 году Дроздов уже проходил стационарное лечение после падения на гололеде. Оно обернулось переломом восьми ребер.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.