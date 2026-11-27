В социальных сетях все чаще встречаются истории о том, как процедура банкротства помогает избавиться от долгов и начать жизнь с чистого листа. МосОблЕИРЦ пояснил, почему в действительности не все так однозначно. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного расчетного центра.

Полмиллиона банкротов в год

По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве в 2025 году в России несостоятельными должниками были признаны более полумиллиона граждан — это на треть больше, чем годом ранее.

На фоне растущего интереса к процедуре банкротства активно развивается и рынок продвижения соответствующих услуг. Финансовые СМИ обнаружили около 80 вакансий для блогеров и актеров, которым предлагается вознаграждение за создание рекламных роликов, в том числе по заранее подготовленным сценариям.

О чем молчит реклама

Банкротство — это сложная процедура, она занимает месяцы и оставляет последствия на годы:

в течение пяти лет после банкротства при оформлении кредита нужно сообщать о своем статусе

три года нельзя занимать руководящие должности

пять лет нельзя повторно подавать заявление о банкротстве

риск лишения имущества — кроме единственного жилья и вещей первой необходимости.

Банкротство не отменяет оплаты ЖКУ

С банкрота списывают только те коммунальные долги, которые образовались до принятия судом заявления о банкротстве. Все текущие платежи после этой даты нужно оплачивать в полном объеме.

Задолженность за коммунальные услуги может быть взыскана с других членов семьи — по закону о солидарной ответственности.

Банкротство освобождает не от всех обязательств, а неприятные последствия могут затронуть не только должника, но и его близких.

Важно разобраться в финансовых обязательствах, которые остаются после завершения процедуры банкротства, и иметь в виду, что в рекламных роликах освещаются не все нюансы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.